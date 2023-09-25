В понедельник 25 сентября сербские Вооруженные силы начали переброску своей бронетехники к административной границе с Косово. Об этом в своем материале сообщает сербская газета Blic.

Резкое обострение ситуации в Косово произошло накануне, когда в 55 километрах от Приштины в результате перестрелки между полицией Косово и неизвестными боевиками в масках, погиб один сотрудник правоохранительных органов, а еще один получил ранение. Об этом сообщил глава косовского правительства Альбин Курти.

Позже с заявлением выступил президент Сербии Александр Вучич, который заявил, что сотрудниками полиции Косово было убито трое косовских сербов. Сербские средства массовой информации в понедельник подтвердили гибель четвертого косовского серба и сообщили о ранении еще двоих.

Теперь автор сербской газеты Blic в своем материале пишет: «Военные тягачи транспортировали броневики ВС Сербии в сторону Рашки (область на юго-западе Сербии, граничащая с Косово). Это служит еще одним доказательством того, что на севере Косово складывается чрезвычайная ситуация».