Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российская армия нанесла удар по месту дислокации военнослужащих вооруженных сил Украины, дислоцированных в Белгород-Днестровском. О прилете в Одесской области сообщает Министерство внутренних дел Украины.

При этом украинская сторона сообщает об уничтожении объекта «рекреационной инфраструктуры». Однако украинские чиновники не уточняют, кто именно был размещен на территории данного объекта. По официальным данным с украинской стороны, в результате удара по «объекту рекреационной инфраструктуры» жертв нет.

Примечательно, что Киев никогда не сообщает о жертвах среди своих военнослужащих после ударов российских ракет и беспилотников. Соответственно можно сделать вывод, что в здании, по которому в Белгород-Днестровском был нанесен удар, располагались военнослужащие ВС Украины, о ликвидации которых украинская сторона сообщить не может.

Напомним, что ВКС России продолжают наносить массированные удары по тыловым объектам, расположенным на Украине. В первую очередь российская армия наносит удары по местам хранения боеприпасов, бронетехники и размещения личного состава.

Вам может понравиться

Жительница Екатеринбурга создала притон в многоквартирном доме

Жительница многоквартирного дома в Екатеринбурге вызвала беспокойство среди соседей, устраивая в своей квартире сомнительную деятельность. Жители ЖК «Хрустальные ключи» на улице Латвийской обратились в полицию, жалуясь на странное поведение этой

Шевченко понадобится операция на кисти после боя с Грассо

Киргизская девушка-боец смешанного стиля (ММА), Валентина Шевченко, объявила о необходимости операции после своего поединка с мексиканкой Алексой Грассо. Она поделилась этой информацией в своих социальных сетях. Валентина рассказала: «Вчера получила

Der Spiegel: ВС Украины отказались от 10 старых танков Leopard 1A5 из-за их плохого состояния

Руководство вооруженных сил Украины отказалось принимать старые танки Leopard 1A5 в виду их плохого технического состояния в количестве 10 единиц. Об этом в своем материале сообщает издание Der Spiegel со