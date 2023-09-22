Российская армия нанесла удар по месту дислокации военнослужащих вооруженных сил Украины, дислоцированных в Белгород-Днестровском. О прилете в Одесской области сообщает Министерство внутренних дел Украины.

При этом украинская сторона сообщает об уничтожении объекта «рекреационной инфраструктуры». Однако украинские чиновники не уточняют, кто именно был размещен на территории данного объекта. По официальным данным с украинской стороны, в результате удара по «объекту рекреационной инфраструктуры» жертв нет.

Примечательно, что Киев никогда не сообщает о жертвах среди своих военнослужащих после ударов российских ракет и беспилотников. Соответственно можно сделать вывод, что в здании, по которому в Белгород-Днестровском был нанесен удар, располагались военнослужащие ВС Украины, о ликвидации которых украинская сторона сообщить не может.

Напомним, что ВКС России продолжают наносить массированные удары по тыловым объектам, расположенным на Украине. В первую очередь российская армия наносит удары по местам хранения боеприпасов, бронетехники и размещения личного состава.