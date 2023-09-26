Вооруженные силы России активно используют различные модификации противотанковой управляемой ракеты «Корнет», которая продемонстрировала свою способность поражать самые современные западные бронированные танки, сообщает РИА Новости, ссылаясь на издание Military Watch Magazine.

Согласно статье, эта ракета способна нейтрализовать даже самые современные модификации танков Leopard 2, включая Leopard 2A6, даже при наличии у них мощной брони. На Украине танки Leopard 2 понесли серьезные потери, особенно среди более старых версий, таких как Leopard 2A4 и Leopard 1, когда началось наступление украинских войск на позиции российских в начале июня.

Статья также обращает внимание на сообщения о развертывании западных стран специальных сил и вспомогательного персонала, включая командование, управление и логистику, а также передовых бойцов из регулярных вооруженных сил.