В ночь на 15 сентября по тыловым местам хранения британских ракет на территории Украины был нанесен массированный удар «возмездия» Вооруженными силами Российской Федерации в ответ на удар ВСУ по Севастополю.

Серия мощных взрывов прогремела в украинских регионах, расположенных далеко от линии боевого соприкосновения в глубоком тылу. Под удар со стороны российской армии попал населенный пункт Староконстантинов в Хмельницкой области, в окрестностях которого находится военный аэродром.

По предварительным данным, под Староконстантиновом украинские военные наладили процесс установки ракет Storm Shadow и SCALP британского и французского производства на самолеты советского образца.

Также ВС России нанесли удары по центрам подготовки операторов морских дронов, расположенных на территории Николаевской области. Еще серия взрывов прозвучала на территории Кировоградской области, расположенной в центральной части Украины.