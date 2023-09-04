В ночь на 3 сентября возле кафе «Клевер» в Батайске Ростовской области произошел конфликт, в ходе которого неизвестный произвел выстрелы из травматического оружия в участника специальной военной операции. Всего было сделано 12 выстрелов. Инцидент привел к возбуждению уголовного дела. Губернатор Василий Голубев сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Согласно информации, конфликт произошел в парке имени Ленина и вызвал бурное обсуждение в местных социальных сетях. По предварительным данным, толпа атаковала молодого человека, который ранее находился на службе в зоне спецоперации. Один из участников конфликта сделал несколько выстрелов из травматического оружия в сторону военного, суммарно выпустив 12 пуль.

Стрелявший скрылся с места происшествия, и в настоящее время его разыскивают правоохранительные органы. Пострадавший военный отказался от медицинской помощи.