На фоне развивающегося конфликта между Варшавой и Киевом польский президент Дуда решил отказаться от запланированной ранее встречи с украинским лидером Зеленским на полях Генассамблеи ООН. Польская сторона возмущена желанием Украины подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за запрета Варшавы на импорт зерновых. При этом польский политик Славомир Манцен призвал руководство Варшавы запретить транзит вооружений для Украины через территорию Польши.

В беседе с «МК» военный эксперт и глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич отметил, что дальше слов подобное заявление польского политика не пойдет, поскольку передачей вооружений Киеву занимается США. По словам эксперта, поляки сами заинтересованы в транзите оружия киевскому режиму через свою территорию, поскольку они зарабатывают хорошие деньги на этом.

Клинцевич также отметил, что даже в случае ухудшения дальнейших отношений между Украиной и Польшей, это никак не скажется на способности Киева вести боевые действия. Даже если польские наемники покинут линию фронта, ничего глобального не произойдет, поскольку их там не так много, резюмировал эксперт.