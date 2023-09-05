Украинский военнопленный, находясь в плену российской армии, раскрыл информацию о критических потерях, которые несет армия ВСУ на Артемовском направлении. Он отметил, что ему повезло остаться живым и попасть в плен, и что киевские власти стараются убедить мировое сообщество, будто армия ВСУ почти не терпит потерь на поле боя, что, по его словам, не соответствует реальной ситуации.

Солдат рассказал о том, что на полях сражений остается много тел погибших солдат, многие числятся как пропавшие без вести, и командиры армии не ведут учет потерь подразделений. Пленный также упомянул, что его отряд перебросили из опасной зоны, где шли постоянные артиллерийские обстрелы, и что им приходилось передвигаться среди трупов товарищей.

В итоге, украинский боевик признался, что он чудом остался живым благодаря тому, что российские солдаты предложили им сдаться в плен, обещав не убивать. Солдаты России сдержали свое слово, и сейчас украинский военнопленный ожидает обмена, чтобы вернуться на родину.