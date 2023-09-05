Анализ «Военной хроники» касается уничтожения танка Challenger 2 в Работино и его возможного влияния на ситуацию в зоне СВО на востоке Украины.

Первая проблема, о которой упоминается, связана с ограниченным количеством танков Challenger 2. Эти машины применяются ограниченно и, вероятно, только в составе смешанных бронегрупп, где их дополняют советские танки Т-64БВ. В одиночку использовать британские танки командование Вооруженных Сил Украины не решается, и это ограничивает их эффективность на поле боя.

Во-вторых, анализ указывает на недостаточную живучесть и эффективность танков Challenger 2 на поле боя. Эти машины подвержены аналогичным опасностям, что и танки Leopard 2, в частности, возможности возгорания.

В-третьих, отправка британских танков 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ может свидетельствовать о задействовании всех доступных резервов на данном участке. Уничтожение британских танков может поставить под вопрос целесообразность зарубежных поставок подобной бронетехники на Украину.

Также отмечается, что танк был уничтожен артиллерийским огнем, а не в контактном бою с другими танками, что может свидетельствовать о неправильной тактике применения этой бронетехники. Предполагалось, что Challenger 2 будет использоваться как основное средство прорыва обороны, но эта схема, видимо, не оправдала себя.