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Военный корреспондент RT рассказал историю гражданина Федеративной Республики Германия, который регулярно посещает территорию Донбасса для раздачи гуманитарных грузов.

По словам военкора, гражданин Германии Николай Фаст в течение последнего года регулярно посещает разные населенные пункты Донбасса, чтобы доставить туда собранный группой «Братская мотопомощь Германии» гуманитарный груз. Гражданин ФРГ родился в Алтайском крае в большой семье, состоящей из 13 детей, этнического немца.

Военкор провел вместе с Николаем Фастом два дня, за которые они успели посетить три локации в Донецкой Народной Республике. Они доставили предметы первой необходимости, а также различные медицинские препараты и перевязочный материал для подразделений Вооруженных сил Российской Федерации.

Также Николай Фаст вместе с военкором RT побывал в Донецком университете, куда он привез более 1 тысячи книг из Московского государственного университета для студентов филфака. После чего они пообщались с детьми из школы им. фотокорреспондента Андрея Стенина.

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