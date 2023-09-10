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Военный комиссар Геленджика, Сергей Козлов, объяснил причину вручения повесток военкоматов двум наблюдателям на избирательных участках во время выборов. Согласно его объяснению, эти два гражданина ранее не появились в военкомат для уточнения своих персональных данных.

Согласно комментарию г-на Козлова в Telegram-канале Муниципального центра управления Геленджика, «уклоняющиеся от явки в военкомат оказались участниками выборного процесса, если бы в пятницу граждане пришли сами в военкомат, никто бы их не отвлекал от работы в комиссии».

Военком также уточнил, что изначально повестки в военкомат были направлены наблюдателям в четверг, 7 сентября. Оба гражданина числятся безработными, и «потому уточнить их данные через организации не представляется возможным». Один из них отказался получить повестку, а вторая была вручена отцу гражданина, состоящего на воинском учете. После того как оба гражданина не явились в военкомат, было уточнено их местонахождение, чтобы вручить повестки лично.

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