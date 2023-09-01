Мощный циклон пронесся по Южно-Сахалинску. В результате чего были потоплены некоторые районы города. Отмечается, что водой полностью затопило цокольный этаж ТЦ «Славянский базар». Там был расположен один из зоомагазинов сети «Панда», в котором кроме кормов продавались мелкие животные, такие как крысы и хомячки.

Отмечается, что вода в помещении поднялась на полтора метра. В пострадавших магазинчиках испортились все товары. Однако очевидцы произошедшего больше всего переживали за животных, находящихся в затопленном зоомагазине.

Люди были уверены, что животные погибли. Однако сотрудники магазина «Панда» сообщили журналистам радостную весть, что животные оказались живы. Они рассказали, что благодаря пластиковым поддонам, их клетки не утонули, а всплыли как кораблики на поверхность воды.

Спасенных пушистиков перевезли в торговый центр «Аллея». Сейчас они накормлены и находятся в теплых и сухих клетках.