Сегодня в родном Усть-Алданском районе Якутии прошла церемония чествования и награждения героя России Алексея Неустроева, наводчика танка «Алеша». Администрация района сообщила, что участнику специальной военной операции был вручен ценный подарок
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Сегодня в родном Усть-Алданском районе Якутии прошла церемония чествования и награждения героя России Алексея Неустроева, наводчика танка «Алеша».

Администрация района сообщила, что участнику специальной военной операции был вручен ценный подарок – табун якутских лошадей, включая жеребца и 10 кобыл, предоставленных главами наслегов.

Также от имени местных жителей глава района Алексей Федотов вручил бойцу фургон «УАЗ». Это транспортное средство является наиболее пригодным для местных климатических условий и территории.

Важно отметить, что до 2026 года власти республики планируют построить дорогу до села Танда, где проживают родные Алексея Неустроева. В настоящее время доступ к этому району возможен только весной и осенью с использованием внедорожных автомобилей из-за особенностей местного рельефа.

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