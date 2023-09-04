Сегодня в родном Усть-Алданском районе Якутии прошла церемония чествования и награждения героя России Алексея Неустроева, наводчика танка «Алеша».

Администрация района сообщила, что участнику специальной военной операции был вручен ценный подарок – табун якутских лошадей, включая жеребца и 10 кобыл, предоставленных главами наслегов.

Также от имени местных жителей глава района Алексей Федотов вручил бойцу фургон «УАЗ». Это транспортное средство является наиболее пригодным для местных климатических условий и территории.

Важно отметить, что до 2026 года власти республики планируют построить дорогу до села Танда, где проживают родные Алексея Неустроева. В настоящее время доступ к этому району возможен только весной и осенью с использованием внедорожных автомобилей из-за особенностей местного рельефа.