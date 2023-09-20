Секретарь комитета Верховной Рады по обороне Роман Костенко выразил мнение о необходимости усиления мобилизационных усилий в Украине, чтобы эффективно реагировать на нарастающее количество ресурсов и сил у российских Вооруженных сил. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По словам Костенко, такие меры необходимы в связи с увеличением Россией активных боевых ресурсов. Он подчеркнул: «Нам придется усилить мобилизационные мероприятия, чтобы быть способными адекватно реагировать на текущую обстановку».

Костенко также отметил, что более 80 процентов Вооруженных сил Украины составляют именно мобилизованные граждане, ранее не имевшие никакого опыта службы в кадровой армии.