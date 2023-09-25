Улан-Удэнский гарнизонный военный суд вынес приговор ефрейтору Сергею Махкамову, признанному виновным в уклонении от военной службы. Сергей Махкамов был приговорен к 5,5 годам лишения свободы и будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Согласно материалам дела, 5 мая 2022 года Махкамов не явился на военную службу, не имея никаких уважительных причин, однако 16 июля 2023 года он добровольно явился в военный комиссариат.

Это лишь один из случаев уклонения от призыва на военную службу в России в настоящее время. Ранее сообщалось, что 24-летнего жителя Магнитогорска также обвинили в уклонении от призыва. Отмечается, что он не являлся на мероприятия, связанные с призывом, начиная с 2019 года.