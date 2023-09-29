В селе Чечкино депутат Думы Староалександровского поселения Валерий Дементиев управляя трактором наехал на 6-летнего мальчика. К сожалению, ребенок погиб на месте от полученных травм. Дементьев прокомментировал ситуацию корреспонденту портала 72.RU.

«Я ничего не видел. Он прибежал, видать, сзади или упал. Я-то ехал. Ребенок шести лет. Пацан. Шебутной пацан был. Бабушка не смогла удержать, видать, вырвался, побежал. Бабушка попросила сено вытащить из ограды. Мешает картошку копать. Я подцепил. А пацана поставил во двор. Иди, говорю, с бабушкой стой. А он, видать, побежал, спотыкнулся и упал. Никак не увидишь. Там сено нагруженное», – рассказал 48-летний депутат.

Известно, что ребенок хотел покататься на тракторе, но тракторист не заметил подбегающего ребенка и наехал на него. Медики не смогли спасти ребенка, поскольку полученные травмы были несовместимы с жизнью. В настоящий момент полиция возбудила уголовное дело в отношении местного депутата. При этом до выяснения всех обстоятельств произошедшей трагедии членство Дементиева в «Единой России» приостановлено.