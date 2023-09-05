В Тюмени женщину-инвалида, чей сын участвует в военной спецоперации, выселяют из аварийного дома. Ей было предложено в качестве альтернативы проживания выбрать между социальным центром и психоневрологическим диспансером. Сестра Галины Бабушкиной
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Тюмени женщину-инвалида, чей сын участвует в военной спецоперации, выселяют из аварийного дома. Ей было предложено в качестве альтернативы проживания выбрать между социальным центром и психоневрологическим диспансером.

Сестра Галины Бабушкиной поделилась с изданием URA.RU, что ее родственница не может проживать с другими людьми из-за серьезного заболевания. С момента начала ожидания социального жилья в 2015 году ее номер в очереди составил 275.

Семья предпринимала попытки защитить свои интересы в суде, но судебное решение оказалось в пользу мэрии. Поскольку обеим собственницам жилища выплатили выкуп, требуется выселение Галины. Она опасается, что в социальном центре ей будет хуже.

В ответе городской администрации подчеркнуто, что жилые помещения из фонда Тюменской области не предоставляются во внеочередном порядке, и муниципальное жилье вне очереди выделяется малоимущим, к ним истица не относится.

Вам может понравиться
В Одесской области, в городе Рени произошел мощный взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели» в своем Телеграм-канале. Подробностей относительно взрыва изданием никаких не сообщается. Также не приводится никаких

В городе Рени Одесской области произошел мощный взрыв

В Одесской области, в городе Рени произошел мощный взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели» в своем Телеграм-канале. Подробностей относительно взрыва изданием никаких не сообщается. Также не приводится никаких
Forbes подтвердил информацию о потере первого танка Challenger 2 Вооруженных Сил Украины в районе Работино. Издание отмечает, что несмотря на похвалы украинских танкистов в адрес этой машины, ее участие в

Forbes подтвердил утрату первого танка Challenger 2 ВСУ в районе Работино

Forbes подтвердил информацию о потере первого танка Challenger 2 Вооруженных Сил Украины в районе Работино. Издание отмечает, что несмотря на похвалы украинских танкистов в адрес этой машины, ее участие в
Во время атаки на позиции российских военнослужащих экипаж боевой машины пехоты вооруженных сил Украины бросил технику и убежал в укрытие. Воспользовавшись паникой в рядах противника, боец ВС России с позывным

Российский боец с позывным «Изюм», отражая атаку со стороны ВСУ, угнал БМП противника

Во время атаки на позиции российских военнослужащих экипаж боевой машины пехоты вооруженных сил Украины бросил технику и убежал в укрытие. Воспользовавшись паникой в рядах противника, боец ВС России с позывным