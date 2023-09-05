В Тюмени женщину-инвалида, чей сын участвует в военной спецоперации, выселяют из аварийного дома. Ей было предложено в качестве альтернативы проживания выбрать между социальным центром и психоневрологическим диспансером.

Сестра Галины Бабушкиной поделилась с изданием URA.RU, что ее родственница не может проживать с другими людьми из-за серьезного заболевания. С момента начала ожидания социального жилья в 2015 году ее номер в очереди составил 275.

Семья предпринимала попытки защитить свои интересы в суде, но судебное решение оказалось в пользу мэрии. Поскольку обеим собственницам жилища выплатили выкуп, требуется выселение Галины. Она опасается, что в социальном центре ей будет хуже.

В ответе городской администрации подчеркнуто, что жилые помещения из фонда Тюменской области не предоставляются во внеочередном порядке, и муниципальное жилье вне очереди выделяется малоимущим, к ним истица не относится.