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В центре Москвы случилась драка, в результате которой мужчина нокаутировал своего оппонента после словесной перепалки. Произошедшее было запечатлено на видеокадры, которые опубликовало «МВД Медиа».

Инцидент произошел на 1-й Брестской улице. Житель Подмосковья несколько раз нанес удары кулаком в лицо своему сопернику прямо на улице. Подвергшийся нападению мужчина упал и ударился головой о дорожное покрытие, в результате чего был госпитализирован. У него диагностирована открытая черепно-мозговая травма.

По данному инциденту было возбуждено уголовное дело согласно части 1 статьи 111 УК России, которая охватывает случаи «Умышленного причинения тяжкого вреда здоровью». Нападавший на данный момент арестован и находится под следствием.

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