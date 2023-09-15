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В центре Москвы, около Белорусского вокзала, водитель Mercedes на высокой скорости не справился с управлением и столкнулся с другим автомобилем. Об этом сообщает Shot.

Согласно данным, водитель Mercedes AMG GT не смог контролировать свое авто, двигаясь на большой скорости, и столкнулся с другим автомобилем, что привело к перевороту. Авария произошла на 1-й Тверской-Ямской улице. Информация о пострадавших уточняется.

Также отмечается, что движение в данном районе на данный момент затруднено.

Напомним, 8 сентября стало известно о ДТП с участием автомобиля Ferrari Portofino в центре Москвы. На видеозаписи видно, что авария произошла на Садово-Кудринской улице, где легковой автомобиль выехал на тротуар и столкнулся с деревом.

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