Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Джек Смит отклонил просьбу экс-президента США Дональда Трампа об отстранении судьи, назначенной для рассмотрения дела о штурме Капитолия в январе 2021 года, как сообщает CNN.

Прокуроры призвали судью Таню Чуткан отклонить ходатайство о ее самоотводе, утверждая, что просьба Трампа не соответствует юридическим стандартам, позволяющим судье отказаться от участия в деле. Трамп обратился в суд с ходатайством о самоотводе судьи Чуткан, утверждая, что существуют сомнения в её беспристрастности.

События 6 января 2021 года ознаменовались штурмом Капитолия сторонниками Трампа, что привело к блокировке работы конгресса на несколько часов. После изгнания протестующих из здания Капитолия, конгресс одобрил победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек были арестованы в США по обвинениям, связанным с участием в штурме.

Вам может понравиться

Жители столичного ЖК «Кварталы 21/19» страдают от нашествия стай крыс

Один из столичных жилых комплексов наводнили целые стаи крыс, которые буквально заполонили улицы. Жители столицы, проживающие в ЖК «Кварталы 21/19», жалуются, что грызуны мешают им гулять во дворах новостроек. Одна

Российская авиакомпания «Атран» возобновила перевозку грузов самолетом 1970 года выпуска

Российская авиационная компания «Атран», приостановившая свою деятельность в марте 2022 года по причине ввода западными странами санкций, возобновляет свою деятельность, связанную с перевозкой грузов. Об этом стало известно из сообщения,

Солист «Руки вверх» пожаловался на пробки в Краснодаре

На прошедшем концерте Сергея Жукова и группы «Руки Вверх» в Краснодаре, который собрал аншлаг и на котором были проданы все билеты, артист удивился пробкам в городе. Во время выступления в