Джек Смит отклонил просьбу экс-президента США Дональда Трампа об отстранении судьи, назначенной для рассмотрения дела о штурме Капитолия в январе 2021 года, как сообщает CNN.

Прокуроры призвали судью Таню Чуткан отклонить ходатайство о ее самоотводе, утверждая, что просьба Трампа не соответствует юридическим стандартам, позволяющим судье отказаться от участия в деле. Трамп обратился в суд с ходатайством о самоотводе судьи Чуткан, утверждая, что существуют сомнения в её беспристрастности.

События 6 января 2021 года ознаменовались штурмом Капитолия сторонниками Трампа, что привело к блокировке работы конгресса на несколько часов. После изгнания протестующих из здания Капитолия, конгресс одобрил победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек были арестованы в США по обвинениям, связанным с участием в штурме.