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Сотрудники МЧС спасли корову, сорвавшуюся с обрыва в горную реку, в окрестностях селения Бад в Северной Осетии. Об этом в своем материале со ссылкой на региональное управление МЧС сообщает РИА Новости.

Сообщается, что возле селения Бад в Северной Осетии животное сорвалось с обрыва и упало в горную реку. Корова провела в холодной воде примерно четыре часа. На помощь корове прибыли сотрудники пожарно-спасательной части №10.

Спасателям удалось обвязать крупное животное прочными веревками, после чего корову вытащили на берег реки. В спасении коровы принимало участие шестеро сотрудников МЧС. После спасения обессиленное и замерзшее животное было передано в руки хозяевам.

Напомним, что в центральной части Челябинска под землю провалился асфальт на перекрестке улиц Сони Кривой и Энгельса. Проезжающий по дороге автомобиль угодил одним колесом в образовавшуюся яму. В настоящий момент на месте происшествия присутствует начальник УЖКХ Челябинска и представители сетевых организаций города, чьи коммуникации проходят рядом.

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