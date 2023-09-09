По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), 9 сентября в 01:11 по московскому времени в Марокко было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой в 6,9 балла. Очаг стихии залегал на глубине в 10 километров, а эпицентр на поверхности расположился в 80 километрах юго-западнее Марракеша, в котором проживает более 800 тысяч жителей.

В Сети начали появляться кадры момента землетрясения и его разрушительных последствий. Камеры уличного наблюдения показали, что стихия застала жителей города врасплох. После первых толчков люди начали выбегать из помещений на улицы, чтобы не оказаться под завалами строений. Уже известно о 296 погибших и 153 пострадавших в результате самого мощного за последние 20 лет землетрясения в Марокко.

Напомним, что накануне вечером землетрясение магнитудой в 5,0 баллов произошло в американском штате Калифорния. Эпицентр стихии находился неподалеку от небольшого населенного пункта под названием Фолл-Ривер-Миллс, в котором проживает всего 600 человек.