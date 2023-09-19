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Вооруженные силы Украины получили первые танки Leopard 1A5 1987 года выпуска, которые Германия вместе с другими европейскими странами начала передавать киевскому режиму. Соответствующие снимки немецких боевых машин в тылу украинской армии появились в Сети.

На опубликованных фотографиях можно увидеть несколько немецких танков Leopard 1A5. Некоторые боевые машины полностью укрыты маскировочными сетями, на другие уже были нанесены отличительные знаки ВС Украины в виде белых крестов. При этом на всех танках полностью отсутствует динамическая защита.

Предположительно, поставленные украинской армии немецкие танки отправятся на Запорожское направление, где командование украинской армии готовится к новой попытке прорыва российских оборонительных рубежей. Также танки могут быть задействованы на Херсонском направлении вооруженными силами Украины.

Напомним, что министр обороны Федеративной Республики Германия Борис Писториус недавно объявил о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи на сумму в 400 миллионов евро.

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