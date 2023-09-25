На выставке Kazan Digital Week компания «Открытая мобильная платформа» представила обновленную версию российской операционной системы «Аврора». Продемонстрированное программное обеспечение работало на планшете KVADRA_T, выпущенном компанией Yadro.

Среди новых возможностей разработчики выделяют более интуитивное управление устройством, обновленный дизайн и жестовую навигацию, которую сравнивают с аналогичным методом в iPadOS.

Отмечается, что создатели действительно вдохновлялись операционной системой Apple, чтобы сделать навигацию более понятной и знакомой для пользователей. По мнению журналистов, новая версия «Авроры 5.0» работает более плавно и быстро. Релиз программного обеспечения запланирован на январь 2024 года.