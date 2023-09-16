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На Артемовском направлении продолжают идти ожесточенные сражения в районе населенного пункта Андреевка. Данное село расположено с южной стороны от Артемовска (украинское название Бахмут). Исходя из появившихся кадров, населенным пунктом данную территорию теперь сложно назвать, так как все здания в Андреевке были полностью разрушены в ходе боев.

На украинском интернет-пространстве появилась видеозапись, на которой можно увидеть степень разрушений в населенном пункте. Отмечается, что видео было снято военнослужащими 3-й штурмовой бригады ВСУ, атакующей позиции ВС России на данном участке фронта. На видео можно рассмотреть только обугленные деревья, груды кирпичей и бетонных перекрытий между которыми передвигаются украинские боевики. Изредка виднеются оставшиеся от зданий стены.

Разрушение населенного пункта лишило его стратегического значения, ведь закрепиться на данном участке нет больше возможности. Поэтому если ВСУ решат установить над этим селом свой контроль, то обороняться им от контратак ВС РФ будет просто невозможно.

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