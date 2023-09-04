Заместитель председателя «Движения социалистов» Сербии, Боян Торбица, объявил о проведении осеннего конгресса, в котором примут участие эксперты и представители стран, входящих в состав БРИКС. Главная цель мероприятия – ознакомиться с
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Заместитель председателя «Движения социалистов» Сербии, Боян Торбица, объявил о проведении осеннего конгресса, в котором примут участие эксперты и представители стран, входящих в состав БРИКС.

Главная цель мероприятия – ознакомиться с условиями и преимуществами членства в этой организации. Он также подчеркнул, что Сербия не может рассчитывать на членство в Евросоюзе и должна активно развивать свое сотрудничество с БРИКС, считая его одним из основных аспектов своей внешней политики.

Будущим членом БРИКС после 2024 года станут Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ, присоединяясь к уже существующим странам-членам: Бразилии, Индии, Китаю, Южной Африке и России.

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