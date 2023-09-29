В Самаре нашли мертвой жительницу Краснотурьинска Свердловской области вместе с мужем и 8-летней дочерью. Причины загадочной смерти семьи пока неизвестны, сообщил портал Е1.

Убитый горем отец погибшей девушки заявил, что покончить жизнь самоубийством она не могла, так как была слишком для этого жизнерадостной. Он также сообщил, что правоохранители взяли все необходимые анализы для экспертизы, однако завершена она будет не раньше, чем через 40-45 дней.

Девушка с дочерью от первого брака переехала в Самару, так как второй ее супруг был родом из Тольятти. Знакомые семьи рассказали, что ребенок провел в квартире с трупами целые сутки. Также они отметили, что погибшие муж с женой не употребляли наркотических веществ.

Именно знакомые подняли тревогу, так как недавно супруги были у них в гостях. Затем они перестали выходить на связь, что вызвало подозрения.

«У ребенка был собран портфель, в понедельник должны были утром вести в школу. Ни записки, ничего не было, у меня слишком жизнерадостная дочь, чтобы покончить с собой», — рассказал отец свердловчанки.

Отмечается, что ранее подобные инциденты происходили в Асбесте и Екатеринбурге. Там тоже погибли супруги. Причиной стала передозировка наркотиками.