Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Старец Зосима ушел из жизни в 2002 году. Однако еще при жизни он делал предсказания относительно разделения верующих на Украине. Он предвидел разделение Православной Церкви Украины (ПЦУ) и Украинской Православной Церкви (УПЦ) и их отделение от Московского патриархата в пользу мнимой независимости.

Епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай отмечает, что завещание старца Зосимы перед его уходом оказалось очень значимым. Оно содержало четкое и ясное указание придерживаться Русской православной церкви как средства спасения. Также в завещании говорилось, что в случае автокефалии (независимости) ПЦУ, прекращается поминовение правящего архиерея, который принял этот компромисс, и перестает поминаться святейший патриарх Московский и Всея Руси.

Он также отмечает, что пророчество, касающееся Пасхи и вероятности завершения украинского конфликта, приписывается старцу Зосиме Сокуре и считается наиболее точным и правдоподобным.

Вам может понравиться

Бойцы ВС России уничтожили блиндаж с украинскими боевиками дроном-камикадзе

Российские бойцы из состава 1-й гвардейской танковой армией Западного военного округа уничтожили блиндаж с украинскими боевиками, расположенный в лесопосадке в окрестностях населенного пункта Берестовое на Купянском направлении, ударным беспилотником. Соответствующие

Удар четырьмя авиабомбами ФАБ-500 по ВСУ в районе Работино попал на видео

В тг-канале «Военное обозрение» появилось видео удара ВС РФ сразу по четырем позициям противникам фугасными авиабомбами ФАБ-500. Отмечается, что атака проведена в районе населенного пункта Работино на Запорожском направлении. В

На севере КНР найдены останки двух динозавров возрастом 130 млн лет

На севере Китайской Народной Республики, в провинции Хэбэй были обнаружены окаменелые останки двух динозавров. По данным специалистов, возраст находок составляет примерно 130 миллионов  лет. Об этом сообщило китайское издание «Синьхуа».