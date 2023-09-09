Старец Зосима ушел из жизни в 2002 году. Однако еще при жизни он делал предсказания относительно разделения верующих на Украине. Он предвидел разделение Православной Церкви Украины (ПЦУ) и Украинской Православной Церкви (УПЦ) и их отделение от Московского патриархата в пользу мнимой независимости.

Епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай отмечает, что завещание старца Зосимы перед его уходом оказалось очень значимым. Оно содержало четкое и ясное указание придерживаться Русской православной церкви как средства спасения. Также в завещании говорилось, что в случае автокефалии (независимости) ПЦУ, прекращается поминовение правящего архиерея, который принял этот компромисс, и перестает поминаться святейший патриарх Московский и Всея Руси.

Он также отмечает, что пророчество, касающееся Пасхи и вероятности завершения украинского конфликта, приписывается старцу Зосиме Сокуре и считается наиболее точным и правдоподобным.