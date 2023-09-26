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Сиба-ину по имени Деймос, пес японской породы, исчез с горной вершины в Приморском крае после восхождения и вернулся к людям только через десять дней, рассказал его хозяин Владимир Чернышев.

Чернышев, вместе с Деймосом, участвовал в восхождении на гору Пидан. Собака часто сопровождала своего хозяина в походах и иногда убегала из поля зрения, но обычно возвращалась через десять-пятнадцать минут. Однако после восхождения на Пидан Деймос исчез и не появлялся. Группа провела несколько часов в поисках собаки и даже разослала листовки о ее исчезновении другим туристам на горе, но безрезультатно.

На следующий день хозяин и его друзья распечатали листовки об исчезновении Деймоса и раздали их во всех населенных пунктах поблизости. В процессе поисков были найдены и другие собаки породы сиба-ину и одна акита-ину, но Деймос так и не появлялся.

Через десять дней хозяин получил радостную весть по телефону. Оказалось, что Деймос был найден далеко от горы и хозяин поехал его забирать. Когда собака увидела своего хозяина, она вырвалась из рук и бросилась к нему. Хозяин заметил, что собака выглядела истощенной и пережившей потерю, но осмотр у ветеринара показал, что у нее нет серьезных проблем со здоровьем после времени, проведенного в лесу.

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