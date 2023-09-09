Одной из главных составляющих успешной предвыборной кампании в Словакии являются антиукраинские высказывания. При этом предвыборный накал страстей может негативно сказаться на положении украинских беженцев в стране. Об этом в своем материале сообщает украинское издание «Европейская правда».

По словам Роберта Фицо, возглавляющего самую популярную оппозиционную партию Smer в Словакии, он не может понять причину, по которой действующее руководство страны игнорирует «проявление нацизма в соседних странах».

Автор материала отмечает, что в результате досрочных выборов, которые должны пройти в Словакии уже 30 сентября, к власти в стране могут прийти силы, выступающие за «мир с Российской Федерацией и против предоставления военной помощи Украине». При этом в стране набирают популярность даже призывы к выходу из НАТО.

Украинка по имени Рената, на протяжении многих лет проживающая в Словакии, поделилась с изданием своим мнением о настроениях в словацком обществе. По ее словам, в последние месяцы увеличилось количество преднамеренной порчи автомобилей на украинских номерах.