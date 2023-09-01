В парламенте Эстонии начался сбор голосов за отставку действующего премьер-министра Каи Каллас. Этот шаг связан с тем, что супруг Каллас владеет фирмой, которая продолжает поддерживать деловые связи с Россией даже
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В парламенте Эстонии начался сбор голосов за отставку действующего премьер-министра Каи Каллас. Этот шаг связан с тем, что супруг Каллас владеет фирмой, которая продолжает поддерживать деловые связи с Россией даже после введения санкций.

Согласно информации эстонских СМИ, фракция Центристской партии в Рийгикогу (парламент Эстонии) в настоящее время ведет переговоры с другими политическими силами в целях поддержки отставки Каллас.

Помимо этого, многие важные СМИ в Эстонии выразили критику в адрес Каллас. Газета Postimees указывает на то, что Каллас не только вызвала кризис доверия к правительству, но и превратила его в кризис парламента. Издание отмечает, что распускание правящей коалиции стало практически единственным выходом из данной ситуации.

Важно отметить, что скандал начался в Эстонии в августе 2023 года после выявления факта, что супруг Каи Каллас частично владеет логистической компанией, которая продолжает вести бизнес с предпринимателями из России.

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