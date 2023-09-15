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Украинской боец 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) ВСУ с позывным «Фарш» погиб во время боевых действий в окрестностях Артемовска. О гибели украинского боевика родом из Одессы сообщают авторы Телеграм-канала «Страна.ua» со ссылкой на некрологи в социальных сетях, опубликованные родными и близкими бойца ВСУ.

Украинский боевик с позывным «Фарш» не однократно давал интервью, во время которых утверждал, что совершенно «не боится погибнуть». Сообщается, что бойца часто называли «королем штурмов». При этом он утверждал, что после завершения боевых действий на Украине планирует стать телохранителем или продолжить службу в одной из частных военных компаний, принимающих участие в боевых действиях на Ближнем Востоке или в Африке.

Напомним, что бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады вооруженных сил Украины пытаются атаковать позиции российской армии в окрестностях Клещеевки и Андреевки в районе населенного пункта Артемовск.

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