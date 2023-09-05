В Новосибирской области недалеко от станции Безменово был зафиксирован случай, когда медведь зашел на территорию военной части. Об этом проинформировало Министерство природных ресурсов и экологии региона.

По информации Министерства природы, медведь попал в военную часть, расположенную в Черепановском районе. Однако инспектору отдела охраны животного регионального Минприроды не разрешили доступ на данную территорию, так как она является официально закрытым военным объектом.

После этого того же самого медведя увидели неподалеку от рядом расположенной железнодорожной станции. Инспектор Минприроды провел опрос свидетелей и осмотрел следы деятельности животного на местности.