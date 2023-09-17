Массовая задержка и отмена некоторых авиарейсов была отмечена в московским аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово в ночь с 16 на 17 сентября. При этом информации о введение плана «Ковер» не появлялось. Однако в небе над Тверской и Калужской областями было сбито два беспилотных летательных аппарата.

Согласно данных сервиса «Яндекс. Расписание», в аэропортах Москвы с вечера 16 сентября и до 3:30 утра 17 сентября была отмечена самая массовая задержка рейсов. Всего было отменено 6 рейсов, еще 31 рейс был задержан в таких аэропортах, как Домодедово, Внуково и Шереметьево.

По состоянию на 07:32 по московскому времени, согласно информации онлайн-табло, в аэропорту Домодедово был отменен 1 рейс и задержано 19, в Шереметьево было задержано 7 авиарейсов, а во Внуково отменили 5 рейсов и задержали еще 5 авиарейсов.

По информации Министерства обороны Российской Федерации, два беспилотных летательных аппарата ВС Украины самолетного типа были сбиты средствами ПВО в небе над Калужской и Тверской областями.