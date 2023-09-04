Рыбак с огнестрельным ранением в голову был обнаружен возле своей лодки в Новоладожском канале в Ленинградской области. Прохожие помогли истекающему кровью мужчине выбраться на берег и вызвали карету скорой помощи. Однако мужчина умер по дороге в больницу.

Сообщается, что в канале, расположенном в окрестностях населенного пункта Новая Ладога, был обнаружен 61-летний мужчина с огнестрельным ранением головы. Медики не смогли спасти пострадавшего, он скончался по дороге в больницу. Прибывшие на место представители правоохранительных органов нашли на месте, где прохожими был обнаружен житель Мурино, принадлежащую ему лодку с повреждениями.

Полиция возбудила уголовное дело по факту убийства. В настоящий момент тело застреленного рыбака отправлено в морг для проведения экспертизы с целью официально установить причину смерти. Сообщается, что убитый мужчине не являлся владельцем гражданского оружия.