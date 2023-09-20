Оборонная промышленность Китая представила новую бронемашину повышенной проходимости Lynx Hybrid 6×6 с открытым верхом и гибридной силовой установкой, предназначенную для подразделений десанта и пехоты. Об этом сообщает издание World Defence News.

Новая легкая бронемашина была создана на базе вездехода Bobcat 4х4 и 6×6, специально сконструированного для потребностей подразделений ВДВ, и оснащается бензиново-электрической гибридной силовой установкой. Примечательно, что это первая китайская бронемашина, которая поступит в ряды НОАК, оснащенная гибридной силовой установкой.

Новая бронемашина, в отличии от Bobcat 6×6, оснащена высокими бортами, как в зоне отсеке для десанта, так и в кабине водителя. Дополнительное бронирование позволило повысить безопасность личного состава. При этом увеличенный вес бронемашины все еще позволяет перевозить ее военно-транспортным вертолетом китайской армии Z-8L.