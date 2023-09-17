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В далеком 1980 году в дневное время в Дзержинском районе Волгограда группа неизвестных налетчиков ограбила сберегательную кассу, убив при этом заведующую и ранив кассира. О дерзком преступлении рассказал ведущий передачи «Следствие вели» Леонид Каневский.

В день ограбления возле входа в сберкассу, расположенную по улице Ангарская в Волгограде, прогуливалась блондинка в положении. Когда из помещения вышел последний клиент она махнула рукой и внутрь ворвался грабитель с железным прутом в руках. Он нанес смертельный удар по голове заведующей, которая закричала при виде грабителя, а вторым ударом ранил кассира. Забрав деньги в размере 50 тысяч рублей, грабитель покинул место преступления.

Для раскрытия дерзкого ограбления были брошены все силы милиции. Вскоре следователям удалось выйти на беременную блондинку Ольгу Егорову, которая выдала себя в одном из ресторанов, проболтавшись о «взятии кассы». Через нее сотрудники милиции вышли на ее любовника из Республики Украины, который и совершил дерзкое ограбление. Злоумышленника задержали в Свердловске (современный Екатеринбург). Суд вынес ему высшую меру наказания – смертную казнь.

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