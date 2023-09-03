В Одесской области, в городе Рени произошел мощный взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели» в своем Телеграм-канале. Подробностей относительно взрыва изданием никаких не сообщается. Также не приводится никаких данных относительно пострадавших и разрушений.

В Телеграм-канале Dambiev была опубликована видеозапись взрыва в городе Рени. Предположительно, на видео запечатлен взрыв терминала в порту. По информации автора Телеграм-канала, данный терминал ВСУ использовали для получения и отправки в зону боевых действий оружия и техники натовского образца.

Ранее сообщалось, что взрывы прозвучали в ночь на 3 сентября. Отмечается, что российские силы при помощи барражирующих боеприпасов «Герань» осуществили удар по транспортному терминалу украинской армии, расположенному в Одесской области.

Исходя из данных онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины, в 4:48 была отменена воздушная тревога. Официальных комментариев по поводу взрывов в Одесской области от Министерства обороны России не поступало.