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В Ереване обнаружено тело Яны Зеленской, супруги известного российского блогера Алексея Романова. По предварительным данным, она покончила с собой, и ее тело было найдено в ванной комнате квартиры.

Вечером 14 сентября бригада скорой помощи получила сигнал о происшествии, и они обнаружили тело женщины. Полиция Армении начала расследование произошедшего.

Алексей Романов известен как бывший телеведущий и журналист из Хабаровска. Он также был активным участником событий в Армении во время «бархатной революции» в 2018 году, публикуя видеоматериалы о митингах и демонстрациях. Романов рассматривался как один из наиболее активных зарубежных комментаторов событий того времени в медиапространстве. Позже он вернулся в Россию после пребывания в Грузии, где он проживал с семьей с 2016 года.

Следствие начало уголовное производство по признакам убийства.

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