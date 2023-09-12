Общественные объединения «Офицеры запаса», «Щит отечества» и «Офицеры запаса Службы нацбезопасности» обратились к премьер-министру Армении Николе Пашиняну с требованием об утверждении пакета помощи, предложенного Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), о размещении вдоль границы с Азербайджаном подразделений из состава миротворческого контингента.

В распространяемом сообщении говорится: «Принимая во внимание смертельные угрозы, стоящие перед Арменией и Арцахом, высокую вероятность новых широкомасштабных военных операций или войны, мы вновь требуем от Никола Пашиняна немедленно подписать пакет помощи, предложенный ОДКБ Армении, и положительно отреагировать на предложение ОДКБ о размещении миротворческих сил ОДКБ вдоль всей линии соприкосновения между Арменией и Азербайджаном, а также подготовиться к проведению двух ранее отклоненных военных учений ОДКБ в Армении».

Также представители объединений офицеров запаса Армении обратились к лицам, «ранее занимавшим высокие военные и политические посты в стране, генералам и офицерам резерва силовых структур», с призывом выразить жесткую общественную позицию с призывом к властям о принятии помощи от ОДКБ.