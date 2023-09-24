Жители Амстердама провели очередную акцию против поставок вооружений Украине со стороны западных стран. Корреспондент РИА Новости опубликовал кадры с места события на площади Дам.

По словам организатора демонстрации Натальи Воронцовой, с каждым разом на акцию против предоставления Украине вооружений приходит все больше и больше голландцев. Примечательно, что инициаторами проведения данной акции выступили жители Амстердама. В настоящий момент на площади присутствует около 200 человек, и люди продолжают приходить.

Демонстрация против предоставления вооружений Киеву началась на площади Дам в центральной части Амстердама около 12:00 по местному времени. Когда все участники акции были на месте, колонна протестующих организованно выдвинулась в сторону Центрального вокзала. Представители правоохранительных органов Голландии следят за соблюдением порядка во время проведения акции.

Протестующие пришли на демонстрацию с плакатами, на которых было написано «Никакого оружия ради мира», «Прекратите отправлять оружие на Украину» и «Поставками оружия вы не купите мир».