После дорожно-транспортного происшествия в Екатеринбурге, в результате которого столкнулись мотоциклист и фургон, байкер скончался в больнице. Вернувшийся в июле домой со специальной военной операции мотоциклист вез на вокзал своего товарища, который должен был отбыть в зону СВО. Об этом «КП-Екатеринбург» со ссылкой на слова подруги байкера.

По ее словам, молодой человек вернулся домой из зоны проведения спецоперации 11 июля. При этом байкер проехал половину территории страны на своем мотоцикле, чтобы добраться домой. Девушка вспоминает, что 2-го сентября он отвозил своего друга на вокзал, поскольку тому нужно было отправиться в зону СВО.

Сообщается, что в ходе службы в зоне спецоперации погибший мотоциклист был дважды ранен и получил пять наград. Молодому человеку было всего 24 года. Он погиб 2-го сентября в больнице. Его мотоцикл после столкновения с фургоном у торгового центра «Дирижабль» загорелся. Его друг остался живым.