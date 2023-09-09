После начала специальной военной операции на Украине народный артист Российской Федерации Валерий Леонтьев покинул Россию. Впервые он пропустил съемки музыкального фестиваля «Песня года» и перестал выступать на сцене и посещать светские мероприятия.

Согласно информации, 74-летний певец и композитор устроился в Майами, где у него есть собственный дом. Его жена, Людмила Исакович, проживает в Соединенных Штатах уже более 20 лет.

Латвийская певица Лайма Вайкуле в беседе с журналисткой Ксенией Собчак сообщила, что Валерий Леонтьев «в Америке, занят собой». Она также отметила, что музыкант «никогда в жизни не дает интервью» и «продолжает молчать как о себе, так и о других».

Валерий Леонтьев не выступает в России и за рубежом, однако он продолжает зарабатывать частными выступлениями, в том числе в Москве. Отмечается, что из-за проблем со здоровьем артист отказывается от участия в телевизионных съемках.

Согласно данным журналистов, в Майами Леонтьев проживает в двухэтажной вилле площадью 386 квадратных метров. Его супруга также занимается бизнесом, включая отель и парикмахерскую для собак.