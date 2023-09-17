Американская компания Smart Tire Company в сотрудничестве с учеными из NASA создала уникальные велосипедные шины Metl, которые уже можно приобрести на портале Kickstarter. Комплект из двух покрышек обойдется в 500 долларов.

Инновационные велосипедные покрышки выполнены в форме пружины Slinky из никель-титанового сплава NiTinol с памятью формы, которые обернуты в прозрачные боковины и оснащены сменными резиновыми протекторами. Пружина Slinky под нагрузкой способна деформироваться, однако впоследствии возвращается в исходную форму, обеспечивая наезднику упругий и плавный ход.

Покрышки можно назвать условно безвоздушными, поскольку в них присутствует воздух. Однако плавность хода обеспечивается не давлением воздуха, а никель-титановой пружиной. При этом разработчики обещают, что сама покрышка должны эффективно работать весь срок службы велосипеда, а вот сменные накладки протектора все же придется менять примерно через каждые 5-8 тысяч километров пробега.