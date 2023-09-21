Международная археологическая команда, состоящая из специалистов из Египта и Франции, обнаружила под водой у побережья Египта затонувший храм, посвященный древнегреческой богине Афродите. Об этом сообщает Министерство туризма и древностей Египта.

Окончательно храм был обнаружен у берегов Александрии, расположенной в дельте реки Нил, близ Средиземного моря. Богиня Афродита была символом красоты, любви и плодородия в древнегреческой мифологии.

Это не первое значительное археологическое открытие в Египте в последнее время. В мае 2023 года сообщалось о находке древних мастерских и гробниц в некрополе Саккара, который находится на территории древней столицы Мемфиса. Эти гробницы предназначались для высокопоставленных чиновников и священников, прослуживших в разные исторические эпохи.