Поддержка вооруженных сил Украины поставила Швецию в наихудшее положение из всех западных стран. Об этом заявил политический обозреватель Магнус Стенлунд в ходе своего интервью для swebbTV.

По его словам, Швеция оказалась «в худшей из всех возможных ситуаций из-за поддержки Украины». В отличии от большинства стран Запада, отправляющих вооруженным силам Украины устаревшие образцы вооружений, которые уже подлежат замене или модернизации, Швеция предоставляет киевскому режиму свое самое современное вооружение.

При этом корреспондент подчеркнул, что уже идут разговоры о передаче Украине самолетов Gripen, лучшего вооружения Швеции из всех возможных, когда другие западные страны планируют предоставить устаревшие истребители F-16.

Магдалена Андерссон, ранее занимавшая пост премьер-министра Швеции и являющаяся председателем Социал-демократической партии, заявила о необходимости передать ВС Украины истребители Gripen. При этом действующий премьер Ульф Кристерссон опроверг информации о планах предоставления Киеву шведских самолетов.