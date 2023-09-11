Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Поддержка вооруженных сил Украины поставила Швецию в наихудшее положение из всех западных стран. Об этом заявил политический обозреватель Магнус Стенлунд в ходе своего интервью для swebbTV.

По его словам, Швеция оказалась «в худшей из всех возможных ситуаций из-за поддержки Украины». В отличии от большинства стран Запада, отправляющих вооруженным силам Украины устаревшие образцы вооружений, которые уже подлежат замене или модернизации, Швеция предоставляет киевскому режиму свое самое современное вооружение.

При этом корреспондент подчеркнул, что уже идут разговоры о передаче Украине самолетов Gripen, лучшего вооружения Швеции из всех возможных, когда другие западные страны планируют предоставить устаревшие истребители F-16.

Магдалена Андерссон, ранее занимавшая пост премьер-министра Швеции и являющаяся председателем Социал-демократической партии, заявила о необходимости передать ВС Украины истребители Gripen. При этом действующий премьер Ульф Кристерссон опроверг информации о планах предоставления Киеву шведских самолетов.

Вам может понравиться

Байден допустил унизительную для вьетнамцев шутку в ходе выступления в Ханое

Американский лидер Джо Байден, выступая в Ханое, случайно произнес фразу из известного фильма о войне во Вьетнаме. С высокой трибуны он вспомнил фразу из фильма, где радиоведущий поднимал дух американских

Уехавший в США Валерий Леонтьев отказался от съемок и молчит о спецоперации

После начала специальной военной операции на Украине народный артист Российской Федерации Валерий Леонтьев покинул Россию. Впервые он пропустил съемки музыкального фестиваля «Песня года» и перестал выступать на сцене и посещать

В преддверии выборов в Словакии растет поддержка населения антиукраинских настроений

Одной из главных составляющих успешной предвыборной кампании в Словакии являются антиукраинские высказывания. При этом предвыборный накал страстей может негативно сказаться на положении украинских беженцев в стране. Об этом в своем