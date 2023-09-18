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По версии издания Sun, британский наемник Джордан Чедвик, чье тело обнаружили в водоеме с привязанными руками, скорее всего, подвергся пыткам и был убит другим иностранным наемником.

«Его собратья по оружию указывают на другого британского бойца как на главного подозреваемого», – сообщает издание. Согласно информации других наемников, Чедвика подвергли пыткам, используя воду. Они также отмечают, что жидкость, обнаруженная в его легких, отличается от воды в водоеме, где было найдено его тело.

Статья также поднимает вопрос о смерти другого британского наемника Дэниела Берка, который, возможно, также был убит своими товарищами. В этом случае в качестве подозреваемого рассматривается австралийско-ливанский наемник.

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