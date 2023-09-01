Представительница крупной британской авиакомпании, Селина Беддинг, в интервью изданию Mirror высказала рекомендации относительно напитков и еды, которых следует избегать на борту самолета, особенно при полете на высоте в девять тысяч метров.

Селина отметила, что употребление воды из-под крана в туалете самолета не только является негигиеничным, но также может представлять опасность для здоровья. Она подчеркнула, что запрещающие знаки в салоне не стимулируют пассажиров приобретать бутилированную воду, а скорее служат мерой безопасности.

Касательно еды, Селина рекомендовала избегать определенных блюд на борту, учитывая, что пищу в самолетах часто сдабривают излишним количеством сахара и соли для компенсации потери вкусовых ощущений из-за сухости воздуха и низкого давления. Она посоветовала пассажирам пересмотреть свой выбор в пользу овощных или фруктовых салатов, а также активно употреблять чистую воду как до, так и после полета, а также во время полета, чтобы поддерживать нормальный уровень водного баланса в организме.