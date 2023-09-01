Вечером 29 августа росгвардейцами в районе села Глинное Брянской области были обнаружены украинские диверсанты. Отмечается, что украинская ДРГ состояла из семерых человек. Два сотрудника Росгвардии остались в засаде, а трое приступили к преследованию вражеских диверсантов.

Когда украинские преступники остановились для отдыха, росгвардейцы осуществили на них нападение. Используя элемент неожиданности, российские силовики смогли атаковать украинских диверсантов, несмотря на то, что противников было больше. В результате два диверсанта было ликвидировано, а четверо были взяты в плен. Седьмой смог убежать, однако позднее он был задержан совместными усилиями сотрудников Росгвардии и ФСБ.

Отмечается, что среди диверсантов оказались сотрудники Службы безопасности Украины, Главного разведуправления Украины и спецназа. ДРГ имела серьезное вооружение: автоматы с приборами для бесшумной стрельбы, приборы ночного видения, взрывные устройства, гранаты и патроны образца НАТО.