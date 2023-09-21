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Морские учения ВМС НАТО в Балтийском море под названием «Северные берега – 2023» приближаются к завершению, но их начало 9 сентября могло закончиться трагически.

Как ранее сообщалось, учения ВМС НАТО были организованы при активной поддержке Соединенных Штатов и собрали 14 стран-членов альянса с целью продемонстрировать России, что Балтийское море является зоной интересов НАТО. Однако с самого начала учений что-то пошло не так.

Как только семь кораблей НАТО, включая большой десантный корабль США с отрядом морской пехоты на борту, вошли в территориальные воды Германии, чтобы продемонстрировать свою мощь, навигационные системы и системы управления оружием вышли из строя. Корабли были вынуждены замереть, словно потеряв ориентацию и в ожидании чего-то страшного. На удивление, никаких серьезных инцидентов не произошло, и через полчаса системы восстановили свою работу.

Вице-адмирал ВМС Германии и командующий учениями, Ян Кристиан Каак, предположил, что Россия могла помешать проведению учений, применяя неизвестные радиосигналы и радиоэлектронное воздействие. При этом не было обнаружено наличия российских самолетов вблизи, что указывает на возможное применение радиоэлектронной борьбы с российской территории в Калининградской области.

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