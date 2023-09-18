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Спикер сил теробороны ВСУ Сара Эштон-Чирилло заявила, что ее угрозы журналистам из России не подразумевала их убийства. Это якобы «российская пропаганда».

Свое заявление она опубликовала в социальной сети X (ранее – заблокированный в России «Твиттер»). В посте четко говорится об одном из российских журналистов, что его ждет «расплата». Однако после того, как глава Следственного комитета РФ поручил проверить высказывания Эштон-Чирилло на наличие угроз представителям российских СМИ, американская трансгендер сменила свою позицию.

На вопрос американского сенатора Огайо Джеймса Вэнса о том, намеревается ли Киев убивать журналистов и имеются ли в его списке неудобные американские представители СМИ, Эштон Чирилло заявила, что она не призывала никого ликвидировать. Также она отрицает отсутствие «расстрельных списков». Их якобы придумала пропаганда РФ, неправильно истолковавшая слово «расплата».

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